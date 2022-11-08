В пяти районах Владимирской области в земле обнаружили тяжелые токсины

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Региональное управление Россельхознадзора обнаружил в ряде районов Влдимирской области деградацию земель сельскохозяйственного назначения из-за опасных токсикантов.

Специалисты управления отбирало образцы почвы, которые направили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» на анализ. В итоге в Ковровском, Судогодском, Собинском, Александровском, Суздальском районах обнаружили загряднение почвы на общей площади 38,49 га. На 14 земельных участках сельскохозяйственного назначения выявлено:

- в 28 образцах - превышение допустимых значений токсикантов (солей тяжелых металлов, нитратов);

- в 149 почвенных образцах - превышение санитарно-бактерологических показателей.

Кроме того, в ряде образцов почвы было мало органических веществ, обменного калия и фосфора.

Хозяевам данных участков выслали досудебные претензии с требованием возместить вред почвам, а также провести работы по восстановлению плодородия почв на земельных участках сельскохозяйственного назначения. В противном случае владельцев земель ждут суды.