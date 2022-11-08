В Вязниковском районе 8 ноября временно перекроют трассу М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с 23.00 до 23.40 на 298 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниках будет временно приостановлено движение в связи с монтажом пролета надземного пешеходного перехода.

Объехать участок можно через Вязники с выездом на 295 или 300 километре трассы.

Дорожники просят водителей быть внимательнее и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Всего на трассе М-7 на территории Владимирской области планируется с 2022 по 2024 год установить 12 быстровозводимых модульных пешеходных переходов.