В Судогодском районе знакомая обокрала 70-летнюю пенсионерку

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце октября в полицию Судогодского района обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, что с ее банковского счета исчезло около 11 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские выяснили, что накануне пенсионерка передавала свою банковскую карту, а также пин-код и кодовое слово 52-летней знакомой, чтобы та ее активировала.

Полицейские установили банкомат, с которого снимались деньги, и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, что сделала это как раз 52-летняя знакомая потерпевшей.

Женщина после задержания не стала отрицать вину и пообещала вернуть деньги. На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.