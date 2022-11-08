Годовалую девочку из Коврова, страдающую муковисцидозом, начали лечить лишь после вмешательства прокуратуры

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Еще одна история о том, как во Владимирской области лечение больного пациента началось полноценно только после вмешательства прокуратуры. Теперь история произошла в Коврове.

Местная городская прокуратура рассказала, что к ним обратилась женщина, чья годовалая дочь страдает кистозным фиброзом (муковисцидозом). В апреле 2022 года врачебная комиссия ОДКБ разработала индивидуальную программу реабилитации ребенка, согласно которой, среди прочего, ей назначено проведение ингаляций, для которых необходим ингаляционный прибор с низкопроточным компрессором. Также девочке необходимы дыхательный тренажер (ингалятор), компрессионный небулайзер, паровой стерилизатор с функцией сушки, пульсоксиметр, пифлоуметр. Вот только департамент здравоохранения не обеспечил семью необходимыми медицинскими изделиями.

Прокурор обратился в суд с требованием чиновникам и медикам обеспечить ребёнка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями. После этого девочке выдали универсальную ингаляционную систему с функцией пульсирующей подачи аэрозоля, дыхательный тренажер (ингалятор), небулайзер компрессионный, пифлоуметр.