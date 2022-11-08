Во Владимире состоялся митинг в честь 105-й годовщины Октябрьской революции

Фото: КПРФ Владимирской области

Как сообщает КПРФ Владимирской области, митинг состоялся 7 ноября на площади Ленина. Начался он с награждения 91-летнего ветерана Виктора Михайлова медалью в честь 100-летия со дня образования СССР.

После этого прозвучали торжественные речи, а завершилось мероприятие традиционным возложением красных гвоздик к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

Аналогичные мероприятия в этот день состоялись в Муроме, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Красной Горбатке, Александрове, Собинке и в других городах и населенных пунктах региона.