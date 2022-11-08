Во Владимирской области 8 ноября коронавирус подтвержден у 27 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 ноября лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 заболевших во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 2 заболевших - в Александровском и Камешковском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Собинском, Меленковском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177046 случаев заболевания (49176 сл. в г. Владимире, 19149 сл. в Муромском, 20901 сл. в Ковровском, 6305 сл. в Петушинском, 8571 сл. в Кольчугинском, 10882 сл. в Александровском, 7196 сл. в Юрьев-Польском, 15662 сл. в Гусь-Хрустальном, 1721 сл. в Судогодском, 3549 сл. в Собинском, 1925 сл. в г. Радужный, 5765 сл. в Киржачском, 4023 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4534 сл. в Меленковском, 5989 сл. в Вязниковском, 6153 сл. в Суздальском, 2287 сл. в Селивановском).