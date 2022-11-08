Из гостиницы "Заря" во Владимире эвакуировали 124 человека

фото ГУ МЧС по Владимирской области

8 ноября в 8.17 в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в гостинице "Заря" во Владимире. Пожарные подразделения тут же выехали на место.

По прибытии подразделений был виден дым с 14-го этажа. Пожарные в составе 3 звеньев газодымозащитной службы обследовали здание. Очаг пожара был обнаружен в электрическом щитке лифта. Возгорание ликвидировано огнетушителем.

Пострадавших нет. Из здания эвакуировано 124 человека, в том числе 60 детей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 48 человек и 15 единиц техники.