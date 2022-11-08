В Лакинске произошел крупный пожар на мебельном производстве

фото ГУ МЧС по Владимирской области

7 ноября в 17.38 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на мебельном производстве ИП Терехова по адресу: г. Лакинск, ул. Мира, д. 90.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. По прибытии первых подразделений горело 1-этажное производственное здание на площади 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации пожара.

Изначально на месте работали 9 единиц техники и 28 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг – 1 БИС.. Всего к месту пожара было направлено 12 единиц техники, 37 человек личного состава.

В 19.36 пожар был локализован, в 21.10 - ликвидация открытого горения.

Информация о пострадавших не поступала.