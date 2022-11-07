Во Владимирской области состоится масштабная проверка систем оповещения

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, главной целью проверки станет проверка готовности органов власти и сил гражданской обороны к реагированию и защите населения в случае чрезвычайных ситуаций.

На первом этапе учений будет введен в действие план гражданской обороны на территории региона, а на втором начнется проведение аварийно-спасательных работ.

Самим жителям следует помнить, что в 10.37, 10.50 и в 11.10 будут включены системы оповещения с использованием сирен, в течение трех минут станет звучать сигнал «Внимание всем!», а в 10.43 информацию будут доводить по радио и телевидению.

Также в 10.35 жителям региона придут смс с сообщением следующего содержания: «Граждане! 09.11.22 проводится проверка системы оповещения, практических действий самостоятельно не предпринимать».