В Киржачском районе инспекторы ДПС преследовали пьяного мотоциклиста

Разбитый "Урал" грузят на эвакуатор. Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, во время патрулирования на территории Киржачского района экипаж ДПС областного главка ГИБДД заметил странного мотоциклиста.

Странность его заключалась в том, что водитель старого «Урала» с коляской без госномера выделывал на шоссе странные маневры. При этом, едва заметив патрульную машину, мотоциклист прибавил газ и попытался скрыться.

В ходе завязавшейся погони инспекторы передали информацию всем ближайшим нарядам, и вскоре подоспело подкрепление. В итоге мотоциклист не справился с управлением, зацепил патрульную машину и вылетел в придорожный кювет, где перевернулся.

К счастью, сам водитель не пострадал. Им оказался временно живущий в Киржачском районе 28-летний молодой человек. За рулем он оказался пьяным и без водительского удостоверения. На него было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Мировой суд, рассмотрев протоколы, приговорил его к аресту сроком на 10 суток.