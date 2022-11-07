В Покрове хозяин «резиновой квартиры» поставил на учет 36 иностранцев

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений провели рейдовые мероприятия на территории Петушинского района, в ходе которых проверяли иностранных мигрантов.

В ходе рейдов вскрылось несколько нарушений и преступлений. Так, в Покрове 43-летний хозяин квартиры на улице Первомайской, по версии следствия, фиктивно поставил на учет по месту пребывания 36 иностранцев, хотя в реальности они у него не жили. А в поселке Городищи 35-летний хозяин дома зарегистрировал у себя 12 иностранных граждан таким же образом.

Кроме того, в Покрове на шестерых иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности, а на троих — за нарушение режима пребывания на территории России.

Аналогичные протоколы на шесть человек составили и в общежитиях города Петушки и поселка Вольгинский.

Всего же в текущем году подразделения УВМ регионального главка полиции провели более 100 проверок мест проживания мигрантов, провели 880 проверок в жилом секторе, на 30 строительных объектах и 25 промышленных предприятиях.

Наибольшее внимание этим вопросам уделяется в приграничных с Подмосковьем районах — Александровском, Киржачском и Петушинском, где приезжих иностранных граждан наиболее много.