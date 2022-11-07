В Коврове во время пожара в жилом доме пострадал 61-летний хозяин

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 6 ноября в 19.15 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал с улицы Таланова, где огнем оказался охвачен жилой дом.

Прибывшие на место подразделения увидели, что дом горит частично, и вскоре локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров при общей площади дома в 36 квадратных метров.

К сожалению, во время пожара пострадал хозяин 1961 года рождения, который отравился угарным газом и был доставлен в больницу.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, оно могло произойти из-за неосторожности самого пострадавшего при курении.

В тушении были задействованы 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.