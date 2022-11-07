Во Владимире состоится отправка призывников в Вооруженные силы России

. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает администрация Владимирской области, более 40 молодых людей из числа новобранцев отправятся проходить срочную военную службу. Ровно столько парней вошли в состав первой группы, которая отправится в армию 8 ноября.

Церемония состоится во владимирском Доме культуры молодежи. В ней примут участие руководители областного военкомата, представители областных властей, а также участники патриотических клубов и школ Владимира.

Напомним, что осенний призыв во Владимирской области состоялся позднее из-за частичной мобилизации. И вместо октября начался в ноябре.