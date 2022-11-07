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НовостиПолитика7 ноября 2022 11:54

Во Владимире состоится отправка призывников в Вооруженные силы России

Молодые люди поедут на службу в рамках осеннего призыва
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает администрация Владимирской области, более 40 молодых людей из числа новобранцев отправятся проходить срочную военную службу. Ровно столько парней вошли в состав первой группы, которая отправится в армию 8 ноября.

Церемония состоится во владимирском Доме культуры молодежи. В ней примут участие руководители областного военкомата, представители областных властей, а также участники патриотических клубов и школ Владимира.

Напомним, что осенний призыв во Владимирской области состоялся позднее из-за частичной мобилизации. И вместо октября начался в ноябре.