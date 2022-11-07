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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 10:57

Замглавы администрации Петушинского района предстанет перед судом за взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Безлепкина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях уголовное дело, возбужденное по факту получения взятки в крупном размере заместителем главы администрации Петушинского района Александром Безлепкиным с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, чиновник в октябре 2018 года получил взятку деньгами и услугами на сумму 350 тысяч рублей. Деньги передавались коммерсантом за содействие в заключении контрактов на поставку продуктов в школы и детские садики, а также за попустительство в процессе контроля за объемом и сроком выполненных работ.

Сам Безлепкин вину не признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.