В Петушинском районе завершена укладка асфальта на участке трассы М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщил в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на первом пусковом комплексе первого этапа трассы М-12 полностью завершена укладка асфальтобетона. Сама готовность 48 километров этого участка составляет 94 процента.

В госкомпании «Автодор» также уточнили, что каждый день здесь укладывалось более 5000 тонн асфальтобетона, а всего его уложили более 770 тысяч тонн. Также почти везде нанесена дорожная разметка и установлены дорожные ограждения, смонтированы 2570 из 2700 опор освещения, между ними протянуто 40 километров проводов.

Уже в декабре этот участок должны открыть для движения, так что водители смогут объехать пробку в Петушинском районе, возникающую на федеральной трассе М-7 «Волга».