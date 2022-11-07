Владимирское МЧС озвучило возможную причину крупного пожара в Коврове

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили ранее в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, пожар случился в доме №86 по улице Абельмана, вызов поступил диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона в 17.57.

В результате сгорела часть крыши, а также отделка второго этажа и часть вещей, общая выгоревшая площадь составила 213 квадратных метров.

В Ковровском ПСГ уточнили, что никто из людей не погиб и не пострадал, но во время тушения один человек был спасен — мужчину вытащили по трехколенной лестнице со второго этажа. Еще два человека вышли на улицу самостоятельно. Всего в доме прописан 21 человек, но фактически жили восемь. Четверо временно размещены в гостинице «Ковров», остальные отправились к родственникам.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. По предварительной версии, к пожару мог привести аварийный режим работы электропроводки на втором этаже. Также установлен факт нарушения требований пожарной безопасности — люк на чердак оказался открыт, хотя должен в таких домах запираться на замок. Это не только позволяет пробраться на чердак посторонним, но и позволяет огню более быстро распространяться.

На месте ЧП продолжает работать пожарная лаборатория.