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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 9:09

В Камешковском районе ребенок на мотоцикле пострадал из-за собаки на трассе

ДТП произошло вечером 6 ноября на одной из районных дорог
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшее воскресенье на территории Камешковского района произошла авария с участием спортивного мотоцикла, на котором ехали 13 и 11-летние мальчики.

По предварительным данным, старший находился за рулем, когда перед ними на проезжую часть выскочила собака. В результате юноша не справился с управлением, и мотоцикл вылетел на обочину, где опрокинулся.

К сожалению, 11-летний пассажир получил травмы, с которыми был госпитализирован прибывшей на место бригадой «скорой помощи».

В связи с произошедшим в полиции напомнили родителям, что поездки детей на мототехнике без соответствующих документов и навыков чреваты не только административным протоколом, но и серьезными последствиями. В связи с этим покупать мопеды и мотоциклы малолетним детям категорически не следует. К сожалению, во Владимирской области ДТП с участием подростков происходят систематически.