В Карабаново пандус для юноши-инвалида установили после обращения к губернатору

Фото: телеграм-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева "Авдеев. О важном"

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев, к нему на прямую линию в сентябре текущего года обратилась жительница города Карабаново Александровского района, 15-летний сын которой, к сожалению, не ходит. Женщина рассказала, что квартира семьи расположена на третьем этаже, и в связи с трудностями по выходу из подъезда юноша почти не бывает на улице.

После этого обращения совместно с районными властями вопрос был решен, и для молодого человека в подъезде был установлен пандус. Сам глава региона отметил, что хотя система социальной защиты работает, но все ситуации учесть не может, в связи с чем иногда возникает потребность в адресной помощи конкретному человеку.