Водителям Владимирской области предлагают зарплату от ста тысяч рублей

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Агентство hh.ru выяснило, что во Владимирской области сильно вырос спрос на водителей. На сегодняшний день в 33 регионе открыто более 300 вакансий водителей.

В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 43% по сравнению с сентябрем. Треть вакансий для водителей предлагают работу вахтой. На одну вакансию водителя приходится в среднем 1,9 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 59,8 тыс. руб.

Топ-5 самых «дорогих» вакансий для водителей во Владимирской области:

Водитель курьер на собственном грузовом автомобиле Яндекс.Маркет, 120 000 – 190 000 рублей.

Водитель-экспедитор категории Е, от 120 000 рублей.

Водитель-курьер на личном автомобиле, до 150 000 рублей.

Водитель-экспедитор (категория "Е"), 100 000 – 140 000 рублей.

Водитель с личным автомобилем, 82 000 – 150 000 рублей.