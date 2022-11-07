Во Владимире прекратило свою работу областное издание «ТВ-Миг»

Фото: "ТВ-Миг"

О закрытии издания 6 ноября сообщила его владелец и руководитель Светлана Васкес Кремадес. Этот день стал последним днем работы данного средства массовой информации, существовавшего с 2014 года.

В качестве причин к закрытию проекта Светлана назвала целый ряд причин, включая как ситуации личного свойства, так и банальную нехватку финансирования и сложности в администрировании.

К сожалению, это уже третье СМИ Владимирской области, которое закрылось за минувший месяц. Так, ранее прекратил существование «Призыв», отметивший не столь давно свое 105-летие, а следом за ним объявило о прекращении деятельности сетевое издание «ПроВладимир».