Во Владимирской области ожидаются слякоть и потепление

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 ноября жителей региона ожидает температура воздуха от 1 до +4 градусов по Цельсию, в то время как на дорогах местами возникнет гололедица, а в течение дня будут выпадать небольшие осадки в виде дождя и снега. Скорость юго-западного ветра достигнет 4-9 метров в секунду.

В ночь на 8 ноября температура установится в диапазоне от 2 до+3 градусов, днем потеплеет до отметок между 0 и +5 градусов. При этом возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, на дорогах все еще сохранится гололедица, а ветер продолжит дуть с югозапада со скоростью 5-10 метров в секунду.

9 ноября станет еще теплее. Так, ночью температура достигнет отметок от 0 до +5 градусов, а днем разогреется до значений от +3 до +8 градусов. Днем возможен небольшой дождь, в то время как ветер продолжит дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.