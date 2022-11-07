Во Владимирской области 7 ноября 2022 года коронавирусом заболели 30 человек

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 7 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177019 случаев заболевания (49167 сл. в г. Владимире, 19149 сл. в Муромском, 20897 сл. в Ковровском, 6305 сл. в Петушинском, 8570 сл. в Кольчугинском, 10880 сл. в Александровском, 7196 сл. в Юрьев-Польском, 15656 сл. в Гусь-Хрустальном, 1721 сл. в Судогодском, 3548 сл. в Собинском, 1925 сл. в г. Радужный, 5765 сл. в Киржачском, 4021 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4533 сл. в Меленковском, 5988 сл. в Вязниковском, 6153 сл. в Суздальском, 2287 сл. в Селивановском).