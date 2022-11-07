В Камешковском районе аннулировали права водителю с шизофренией

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Камешковского района была проведена проверка соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения, в ходе которой обнаружилось, что один из водителей не может в силу состояния здоровья управлять транспортом.

Оказалось, что ранее водитель выучился на легковой автомобиль, но уже позже попал в психиатрическую больницу с диагнозом «Шизофрения параноидная, эпизодический тип течения».

Этот диагноз препятствует возможности водить машину согласно специального перечня медицинских противопоказаний. В связи с этим прокуратура обратилась в Камешковский районный суд с требованием прекратить действие его водительского удостоверения.

Суд эти требования удовлетворил.