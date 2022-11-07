Владимирцы создали петицию за возвращение прокурора Владислава Малкина

Владислав Малкин. Фото: прокуратура Владимирской области

Ранее мы уже сообщали о том, что жители Владимирской области, недовольные уходом из регионального надзорного ведомства областного прокурора Владислава Малкина, создали петицию в его защиту.

Владимирцы не верят в обвинения, которые ранее предъявлялись Малкину, связанные якобы с произошедшим в Москве ДТП, и требуют генпрокурора России разобраться в ситуации и вернуть прокурора на рабочее место.

Впрочем, позже стало известно, что Владислав Малкин покидает свой пост в связи с уходом на пенсию, и даже премирован по итогам третьего квартала 2022 года. Соответствующий приказ издал именно Генпрокурор России.

Тем не менее, сейчас петиция в поддержку Владислава Малкина собрала уже 1452 подписи. На днях на нее обратили внимание журналисты из Орловской области, где ранее Малкин занимал аналогичную должность в течение двух лет до перевода во Владимирскую область.