Владимирские врачи приступили к работе в зоне военной спецоперации

Фото: администрация Владимирской области
Как сообщил губернатору Владимирской области спецпредставитель, вернувшийся с точки дислокации первого формирования мобилизованных из нашего региона, все необходимые по реестру лекарства бойцам были доставлены, при этом упор сделали на противоэпидемическую и противовоспалительную группу. На месте развернут полевой медпункт.
При этом наши врачи, призванные по мобилизации из Областной клинической больницы и городской больницы №5 Владимира уже приступили к выполнению своих обязанностей.
-Наши врачи работают очень успешно, хочу обратить внимание — и на позициях, не только в полевом медпункте, - сообщил спецпредставитель.