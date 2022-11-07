Владимирские врачи приступили к работе в зоне военной спецоперации

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатору Владимирской области спецпредставитель, вернувшийся с точки дислокации первого формирования мобилизованных из нашего региона, все необходимые по реестру лекарства бойцам были доставлены, при этом упор сделали на противоэпидемическую и противовоспалительную группу. На месте развернут полевой медпункт.

При этом наши врачи, призванные по мобилизации из Областной клинической больницы и городской больницы №5 Владимира уже приступили к выполнению своих обязанностей.

-Наши врачи работают очень успешно, хочу обратить внимание — и на позициях, не только в полевом медпункте, - сообщил спецпредставитель.