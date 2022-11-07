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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:50

Александр Авдеев разместил видео с владимирским участником военной спецоперации

В нем боец благодарит главу региона за помощь и поддержку
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр с видео, размещенного губернатором Владимирской области Александром Авдеевым

Фото: кадр с видео, размещенного губернатором Владимирской области Александром Авдеевым

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, бойцы 346 полка поблагодарили жителей области и общественников за поддержку.

К сообщению глава региона приложил короткое видео, на котором военнослужащий 346-го полка обратился к владимирцам с несколькими словами.

- Огромное спасибо от всех военнослужащих за оказанную помощь, за гуманитарку, за теплые слова, за приветы, за личные посылки. Огромное спасибо, этого очень не хватает, спасибо за поддержку, - заявил боец.