Александр Авдеев разместил видео с владимирским участником военной спецоперации

Фото: кадр с видео, размещенного губернатором Владимирской области Александром Авдеевым

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, бойцы 346 полка поблагодарили жителей области и общественников за поддержку.

К сообщению глава региона приложил короткое видео, на котором военнослужащий 346-го полка обратился к владимирцам с несколькими словами.

- Огромное спасибо от всех военнослужащих за оказанную помощь, за гуманитарку, за теплые слова, за приветы, за личные посылки. Огромное спасибо, этого очень не хватает, спасибо за поддержку, - заявил боец.