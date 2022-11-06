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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 16:15

В Коврове произошел крупный пожар в жилом доме на улице Абельмана

Происшествие случилось в шестом часу вечера 6 ноября в доме №86
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.57 диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре, происходящем в двухэтажном жилом доме на улице Абельмана.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов крыша дома горела на площади 213 квадратных метров. В тушении задействован 31 сотрудник МЧС на восьми пожарных машинах, два человека были эвакуированы. Четыре звена газодымозащитников ликвидируют возгорание.

По состоянию на 19.07 с открытым горением пожарным удалось справиться, продолжается заливка конструкций. Информацияч уточняется.