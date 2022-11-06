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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 14:49

В Судогодском районе призошло лобовое столкновение двух автомобилей

Авария случилась вечером 5 ноября на трассе «Владимир-Муром-Арзамас»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.50 на 75 километре указанного шоссе мужчина 1970 года рождения, управлявший автомобилем «Ниссан Альмера», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате водитель «Ниссана» и 53-летняя пассажирка «Лады» получили травмы. Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» увезли женщину в больницу, а мужчину после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП с Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.