Во Владимирской области волк попал в объектив лесной фотоловушки

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщили в главном охотничьев ведомстве региона, под камеру фотоловушки, установленную в одном из лесов Владимирской области, попал волк. На фото видно, что зверь спокойно бродит по поляне осенней лесополосы.

Где именно запечатлен серый хищник, сотрудники Госохотинспекции уточнять не стали, однако ранее руководитель ведомства Валерий Куфтин рассказывал, что время от времени волки заходят на территорию Владимирской области из соседних регионов, в частности, из Ярославской и Ивановской областей, а в районе Клязьминско-Лухского заказника в Вязниковском районе вероятность их нахождения выше, так как там зверя никто не беспокоит.

Вместе с тем, в Госохотинспекции отметили, что вероятность случайной встречи человека с волком практически равна нулю, так как этот хищник сам боится людей и всегда старается держаться от человека на большом расстоянии.