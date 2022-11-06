В Юрьев-Польском хозяин дома обокрал оставшегося на ночлег приятеля

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирско йобласти, в начале ноября следователи полиции Юрьев-Польского района возбудили уголовное дело по факту кражи.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что у него пропало 30 тысяч рублей. Вскоре оперативники установили картину произошедшего и задержали подозреваемого.

По версии следствия, за день до пропажи денег потерпевший пришел в гости к 36-летнему приятелю, вместе с которым они начали пить спиртное. После этого гость решил остаться заночевать у друга, чем последний и воспользовался.

Как признался хозяин квартиры, он имел финансовые трудности, поэтому когда приятель заснул, вытащил из кармана его куртки деньги и забрал их себе.

Раследование уголовного дела продолжается, на время следствия юрьевпольчанина отпустили под подписку о невыезде.