Во Владимире два человека пострадали в столкновении машин на трассе Р-132

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирско йобласти, около 5.50 в районе дома №5 по улице Куйбышева 62-летний водитель «Газели», ехавший в сторону Москвы по средней полосе трассы Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 (бывший подъезд к Иваново) врезался в попутную легковушку марки «Митсубиси».

В момент удара легковой автомобиль стоял под красный свет. В результате удара «Митсубиси» загорелась, на место прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС, которые ликвидировали возгорание.

В результате аварии пострадали два человека — 45-летний водитель «Митсубиси» и его пассажир 1989 года рождения.

К счастью, травмы пострадавших оказались не сильными — после оказания помощи врачи отпустили их на домашнее лечение. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.