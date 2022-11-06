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НовостиЗдоровье6 ноября 2022 7:29

Во Владимирской области за сутки подтверждено 32 заражения коронавирусом

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 6 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Во Владимире зарегистрировано девять новых заражений, на втором месте в сводке Ковровский район с четырьмя случаями, на третьем Муромский район, где заболело еще три человека.

В Петушинском, Александровском, Гусь-Хрустальном, Камешковском и Суздальском районах подтверждено по два, в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Киржачском, Меленковском районах и в Радужном по одному случаю.

В других городах и районах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 176989 случаев заражения коронавирусной инфекцией.