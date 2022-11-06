В Муроме на Оке речной флот завершил период навигации 2022 года

Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», в Муромском районе водных путей, растянувшемся от поселка Елатьма Рязанской области до канала Сейма Нижегородской области, официально завершен период навигации.

Этот участок Оки, проходящий через три региона, включая значительную часть во Владимирской области, имеет 10 водных перекатов и 20 различных гидротехнических сооружений. Наиболее крупными населенными пунктами являются города Муром и Павлово, а также Навашино, где расположена «Окская судоверфь», откуда корабли через Карачаровскую старицу под Муромом отправляются по местам назначения.

В настоящее время речники снимают навигационные буи, которых на Муромском участке водных путей установлено 113 штук, а также частично убирают береговые знаки. Помогают в этом речникам пять обстановочных теплоходов и буксир-толкач, в том числе баржи-площадки, куда на зиму складывают знаки. Здесь же их станут ремонтировать.

Работавшие на Оке земснаряды перебазированы в ремонтно-отстойный пункт, где их также ожидает ремонт.

Ремонтные работы проведут и на теплоходе «Путейский-17», а на земснарядах «Московский-220» и «Московский-702» заменят двгатели на дизель-генераторных установках. Кроме того, на починку встанут дноочистительные краны «ДТ-2» и «ДТС-4».