В Муромском районе один человек пострадал в ДТП с легковой машиной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла около 21.20 в селе Борисоглеб у дома №92 по улице Коминтерна.

По предварительным данным, «Жигули» седьмой модели под управлением женщины 1991 года рождения, ехавшей в сторону Мурома со стороны деревни Кондраково, вылетели с проезжей части и врезались в дерево. В результате пострадала сама женщина-водитель. На место выезжали сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи» и подразделения МЧС.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадавшую женщину пришлось деблокировать из разбитого автомобиля, ее увезли в больницу.

Всего на месте ДТП работали 11 сотрудников экстренных служба на четырех машинах. Информация уточняется.