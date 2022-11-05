Владимирскому троллейбусу исполнилось 70 лет

Архив ВСМЗ

3 ноября исполнилось 70 лет со дня открытия троллейбусного движения в городе Владимире. Пробный рейс первого троллейбуса по улицам города Владимира прошел в 1952 году. Троллейбусное депо начало работу всего с 5 троллейбусов. Которыми в 1952 году было перевезено 655,9 тысячи пассажиров. Троллейбус сразу завоевал популярность у жителей города.

Протяженность троллейбусной контактной сети, начиная с 1952 года, выросла с 12,8 км до 78 км. В 1971 году пущено в эксплуатацию депо №2 мощностью 100 машин, в котором разместился 61 троллейбус.

В настоящее время АО «Владимирпассажиртранс» осуществляет пассажирские перевозки по 7 троллейбусным маршрутам. Количество подвижного состава на сегодняшний день составляет 64 единицы. Штат организации насчитывает более 500 человек. За 2021 год перевезено более 27 миллионов пассажиров. Также стоит отметить, что за последние десять лет троллейбусный парк сократился вдвое. В январе 2011 года по улицам областного центра ездили 132 "рогатых".