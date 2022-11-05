Большинство мужчин Владимирской области проживают в городе

Фото с сайта pexels.com. Автор - Andrea Piacquadio.

5 ноября отмечается Всемирный день мужчин. К этой дате Владимирстат подготовил информацию о представителях сильного пола в регионе.

Во Владимирской области на начало 2022 года проживало 602 824 мужчин. Из них 465 320 человек проживает в городе, 137 504 - в сельской местности. Как показывает статистика, средний возраст мужчины горожанина - 38,3 года, на селе - 41,4 года.

По данным на 1 января, в 33 регионе проживало 112 464 мужчин моложе трудоспособного возраста, 390497 мужчин трудоспособного возраста и 99 863 мужчины старше трудоспособного возраста.

280 033 мужчины женаты, 96 704 - никогда не состояли в браке, 35 102 - в разводе, 22 034 - вдовцы, 9 451 разошлись со своей пассией, 66 674 мужчины не указали свой статус.