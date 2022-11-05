Строительство спорткомплекса на перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей во Владимире одобрили в Минспорта

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

3 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с министром спорта Олегом Матыциным в Москве. Чиновники обсудили планы по развитию спорта в области, в том числе перспективное проектирование и строительство новых спортобъектов.

"Затронули вопрос о возведении большого спорткомплекса, о котором давно мечтают жители города Владимира. Процесс это небыстрый, займёт не менее пяти лет. Удобная для горожан площадка на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей состоит из земельных участков, принадлежащих разным собственникам. Необходимо их объединить, после чего мы сможем приступить к проектированию объекта. Далее последует госэкспертиза, решение вопросов финансирования, строительство и ввод в эксплуатацию", сообщил у себя в телеграм-канале Александр Авдеев.

Для реализации масштабного проекта требуется одобрение министерства спорта. И, судя по всему, Александр Авдеев заручился поддержкой Олега Матицына. Впрочем, проблему строительства спорткомплекса для игровых видов спорта поднимала еще губернатор Светлана Орлова. Так что надо дождаться первых реальных результатов.