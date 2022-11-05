Стационар Уршельской районной больницы начал снова принимать пациентов

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Хорошая новость для жителей поселка Уршельский, что находится в Гусь-Хрустальном районе. В стационар Уршельской районной больницы возвращаются пациенты. Об этом сообщает департамент здравоохранения 33 региона.

"Пусконаладочные работы завершены. Теплоноситель подан. Генеральная уборка проведена. С завтрашнего дня в стационаре возобновляется приём пациентов", написали у себя в группе в ВК представители департамента.

Напомним, в здании стационара Уршельской районной больницы функционируют паллиативное отделение (21 койка), отделение гериатрии (10 коек), отделение терапии (3 койки).