В Коврове онкобольной потратил на бесплатные лекарства 300 тысяч рублей

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В Коврове онкобольной вынужден был сам покупать себе дорогие лекарства, хотя они положены ему бесплатно по закону. В итоге 73-летний мужчина обратился в Ковровскую городскую прокуратуру.

Выяснилось, что пенсионер, являющийся инвалидом и страдающий онкологическим заболеванием, с января 2022 года не был обеспечен жизненно важным лекарственным препаратом, назначенным его лечащим врачом. В итоге, так как лекарство он не получал, мужчина был вынужден самостоятельно приобрести его за счет собственных средств, затратив более 300 тысяч рублей.

По данному факту прокурор направил в Ковровский городской суд исковое заявление о взыскании с департамента здравоохранения тех денег, что затратил инвалид на приобретение препарата. Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.