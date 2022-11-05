Мобилизованным владимирцам в Мулино привезли огнетушители и тепловую пушку

Фото владимирского ОНФ.

Региональное отделение ОНФ регулярно отвозит гуманитарные грузы для мобилизованных владимирцев. Коллективы различный организаций привозят к ним то, что более всего необходимо: спальники, термобелье, носки, плащ-палатки, балаклавы, перчатки, лекарства и многое другое.

На днях к общественникам обратилась мама одного из мобилизованных владимирских ребят. Мама рассказала, что ребята находятся в Мулино Нижегородской области и уже готовятся к отправке на передовую. Бойцы очень просили доставить им по возможности дополнительное техническое оборудование и генератор, т.к. в полевых условиях это будет необходимо в первую очередь.

ЗАО «Блокформ» и ООО «Аудит Сервис Оптимум» приобрели все необходимое: генератор, тепловую пушку, защитные очки, наборы ключей для ремонта грузового авто, жидкий ключ, огнетушители и т.д. Детские сады, школы и профсоюзы передали комплекты термобелья, носки, лекарства. Вещи уже отвезли мобилизованным.