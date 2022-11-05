Во Владимирской области 5 ноября 2022 года коронавирусом заболели 35 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 8 сл. в г.Владимире, 5 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 1 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176957 случаев заболевания (49151 сл. в г. Владимире, 19144 сл. в Муромском, 20888 сл. в Ковровском, 6302 сл. в Петушинском, 8568 сл. в Кольчугинском, 10877 сл. в Александровском, 7193 сл. в Юрьев-Польском, 15647 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3548 сл. в Собинском, 1923 сл. в г. Радужный, 5764 сл. в Киржачском, 4019 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4532 сл. в Меленковском, 5986 сл. в Вязниковском, 6150 сл. в Суздальском, 2287 сл. в Селивановском).