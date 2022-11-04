Губернатор Александр Авдеев возложил в Суздале цветы в рамках празднования Дня народного единства

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В Суздале состоялась церемония возложения венка и цветов к монументу Дмитрию Пожарскому, расположенному на территории Спасо-Евфимиева монастыря. Церемония была приурочена к Дню народного единства.

Участие в ней приняли глава региона Александр Авдеев, председатель областного Заксобрания Владимир Киселёв, руководство силовых структур региона, митрополит Владимириский и Суздальский Тихон, и другие. Они обратились к собравшимся с речами, в которых напомнили о важности единства нашего народа. Предварил церемонию патриотический автопробег по улицам Суздаля.

«История не учительница, она надзиратель. И наказывает за плохо выполненные уроки. Как только наше общество теряло единство церкви, общества и государства то тут же этим пользовались наши враги. 400, 200, 80 лет назад. Жизнь нас научила, что единство это то оружие, которое противостоит всему злу в мире. Кто бы это ни был, с какой бы целью и идеологией он не приходил на нашу землю», - заявил Авдеев.