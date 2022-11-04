В Вязниках начали строить школу на 500 мест

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Подмосковная строительная фирма "Мегаполис" приступила к строительству в Вязниках школы на 500 мест с открытой игровой площадкой. Об этом сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин на своей странице в ВК.

На участке строительства уже установлено временное ограждение, убран мусор, поросли деревьев, выносятся за пределы стройплощадки коммуникации. Идёт подготовка котлована под фундамент. В ближайшие дни строители подвезут бетонные блоки и плиты перекрытия.

Новая школа будет трёхэтажной. В ней разместятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем. Окончание строительства планируется на 2-е полугодие 2023 года. По итогам торгов стоимость контракта составила 555 миллионов рублей. После окончания стройки школе присвоят №9.