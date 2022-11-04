Во Владимире спектакль по Достоевскому поставят на льду

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18, 19 и 20 ноября в ледовом комплексе «Владимир» пройдут премьерные показы спектакля «Смешные человечки». Фантастический рассказ Федора Достоевского «Сон смешного человека» обретет новое воплощение в работе театрального товарищества «Завод».

Главную роль в этой постановке исполнит Александр Аладышев, который на протяжении спектакля будет перевоплощаться то в героя рассказа, то в самого писателя, то предстанет перед публикой современным человеком. По принципу античного театра на сцене вместе с актером будет существовать хор, словно некий идеальный зритель, давая оценку происходящему и ведя диалог с героем. Еще один важный персонаж – пластическая группа. 12 студенток отделения современной хореографии Владимирского колледжа культуры через танец попытаются передать зрителю сложные состояния покоя, гармонии, рая и хаоса.

В мае этого года камерная версия постановки была представлена на театральном фестивале «АрмМоно» (Ереван) и завоевала положительные отзывы жюри. Подробнее о команде, спектакле и билетах на сайте театрального товарищества «Завод».

Фото - Алены Ручан и Владимира Никонова.