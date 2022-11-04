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НовостиСпорт4 ноября 2022 8:08

Владимирские гимнасты взяли две золотые медали на международных соревнованиях в Белоруссии

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Кирилл Прокопьев (в центре).

Кирилл Прокопьев (в центре).

В первые дни ноября в Белоруссии проходит открытый турнир спортивной славы республики Беларусь по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Могилеве выступают и два представителя владимирской школы гимнастики - Кирилл Прокопьев и Арина Семухина.

И 3 ноября оба представители школа имени Николая Толкачева взяли золотые медали. Кирилл Прокопьев стал лучшим в вольных упражнениях. Также в копилке спортсмена - серебро командного многоборья.

Также Арина Семухина завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. К сожалению спортсменка получила травму в финале на отдельных видах многоборья и не смогла принять участие в церемонии награждения.