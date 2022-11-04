Владимирские гимнасты взяли две золотые медали на международных соревнованиях в Белоруссии

Кирилл Прокопьев (в центре).

В первые дни ноября в Белоруссии проходит открытый турнир спортивной славы республики Беларусь по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Могилеве выступают и два представителя владимирской школы гимнастики - Кирилл Прокопьев и Арина Семухина.

И 3 ноября оба представители школа имени Николая Толкачева взяли золотые медали. Кирилл Прокопьев стал лучшим в вольных упражнениях. Также в копилке спортсмена - серебро командного многоборья.

Также Арина Семухина завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. К сожалению спортсменка получила травму в финале на отдельных видах многоборья и не смогла принять участие в церемонии награждения.