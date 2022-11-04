Во Владимирской области 4 ноября 2022 года коронавирусом заболели 37 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 10 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 8 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176922 случая заболевания (49143 сл. в г. Владимире, 19139 сл. в Муромском, 20882 сл. в Ковровском, 6302 сл. в Петушинском, 8568 сл. в Кольчугинском, 10876 сл. в Александровском, 7190 сл. в Юрьев-Польском, 15641 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3548 сл. в Собинском, 1922 сл. в г. Радужный, 5764 сл. в Киржачском, 4018 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4532 сл. в Меленковском, 5985 сл. в Вязниковском, 6148 сл. в Суздальском, 2286 сл. в Селивановском).