Власти Суздальского района сообщают о еще одном погибшем владимирце, участвовавшем в СВО

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Власти Суздальского района на своей странице в ВК сообщили о еще одном погибшем владимирце в СВО - жителе Боголюбово Александре Соловьеве.

"4 ноября 2022 года будет 40 дней, как погиб Александр Соловьев. В этот день после литургии в храме св. Иоакима и Анны в Боголюбове, прихожанином которого он был, будет отслужена панихида по Саше, по всем солдатам, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине", сообщили чиновники.

Александр Соловьев был одним из этих солдат, который исполнил свой воинский долг до конца и геройски погиб 26 сентября 2022 года. Его похоронили со всеми воинскими почестями, он представлен к государственной награде - ордену Мужества.

"Закончив 11 классов, он поступил во Владимирский университет на электро-энергетический факультет. Но вскоре решил пойти служить в армию, объясняя это поиском своего места в жизни. Служил в мотострелковых войсках. Весной 2021 года Саша сказал, что решил пойти служить в армию по контракту. Мы долго с ним разговаривали на эту тему, и я после разговора понял, что это его твердый осознанный выбор. Только летом 2022 года мы узнали, что наш Саша уже 4 месяца воюет в зоне военной спецоперации, что он там находится с первого дня...", написал отец военнослужащего.