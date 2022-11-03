В Вязниках квартирантка присвоила сувениры моряка дальнего плавания

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района на днях завершили расследование уголовного дела по факту присвоения чужого имущества. В нем обвиняется 34-летняя жительница райцентра.

В сентябре в полицию обратился моряк дальнего плавания, работающий на гражданском судне. Мужчина рассказал, что когда вернулся из очередного рейса, не обнаружил в своей квартире сувениры — деревянные фигурки и маски, которые он несколько лет собирал в командировках. По словам моряка, ущерб составил всего11 тысяч рублей, что в целом немного, но сувениры были дороги ему, как память.

Сам потерпевший рассказал, что на время отсутствия разрешил одной своей приятельнице на время поселиться в его квартире, но на нее ему несколько раз жаловались соседи, так как она вела шумный образ жизни.

Вскоре полицейские задержали даму, которая признала вину и объяснила, что часть сувениров сдала в ломбард, а другие продала через объявление в газете, получив небольшую сумму.

Вся сумма ущерба была возмещена, также удалось вернуть часть пропавших сувениров. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.