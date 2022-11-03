Во Владимирской области вскрылось 3133 нарушения в сфере отопления

Фото: прокуратура Владимирской области

В прокуратуре Владимирской области 3 ноября состоялось межведомственное совещание по проблемам, возникшим при прохождении отопительного сезона на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

По сведениям надзорного ведомства, на объектах социальной сферы региона тепло в нынешнем году включили с 9 сентября, а в жилых домах с 12 по 30 сентября. При этом в регионе действуют 1331 котельная и более 1,9 тысяч километров тепловых сетей.

В ходе проверок в сфере отопления прокуроры в преддверие холодного времени года выявили 3133 нарушения. По итогам работы было внесено 896 представлений, 711 ответственных работников наказано в дисциплинарном порядке, еще 360 человек стали фигурантами дел об административных правонарушениях, а в 15 случаях были возбуждены уголовные дела. Помимо прочего, сотрудники прокуратуры принесли 141 протес и объявили 381 предостережение.

В ходе проверок затрагивались буквально все аспекты деятельности компаний в области подачи тепла. Оказалось, что нередко ресурсоснабжающие организации допускали просчеты в ходе эксплуатации своих сетей, а управляющие компании небрежно следили за вверенным им жилым фондом.

По итогам совещания были выделены направления работы, которые требуют постоянного внимания ведомств и надзорных органов в отопительном сезоне 2022-2023 годов, включая работу по бесперебойной подаче тепла.