В Коврове у местного жителя изъяли 44 тысячи пачек поддельных сигарет

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту приобретения и хранения товаров без специальной маркировки.

По версии следствия, в январе текущего года ране судимый 32-летний ковровчанин купил партию поддельных сигарет, которые затем перепродавал владельцам местных торговых точек.

В сентябре мужчину задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе обысков в принадлежащем ковровчанину помещении, а также в его автомобиле и киосках было обнаружено и изъято 44 тысячи пачек контрафактных сигарет неизвестного происхождения на сумму 4 миллиона 900 тысяч рублей.

Сам мужчина вину признал и рассказал, что покупал нелегальный табак в интернете. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.